Дыба будет основным вратарем «Денег» в новом сезоне

Голкипер ФК «Деньги» Дыба стал основным голкипером команды.

«Решением руководства ФК «Деньги» Дыба получил шанс стать номером один на сезон 🔥

Антон Дыбусть проявляет себя как настоящий лидер и борец за летящими мячами в его девятки. Верим в него 🙏🏼

Но в случае нарушения дисциплины, будут применены жесткие санкции 😡», – сообщает телеграм-канал клуба.

В прошлом сезоне Дыба был запасным голкипером, а в основе играл Александр Шепляков. В межсезонье Шепляков покинул «Деньги».