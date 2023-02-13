Дыба будет основным вратарем «Денег» в новом сезоне

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Голкипер ФК «Деньги» Дыба стал основным голкипером команды.

«Решением руководства ФК «Деньги» Дыба получил шанс стать номером один на сезон 🔥

Антон Дыбусть проявляет себя как настоящий лидер и борец за летящими мячами в его девятки. Верим в него 🙏🏼

Но в случае нарушения дисциплины, будут применены жесткие санкции 😡», – сообщает телеграм-канал клуба.

В прошлом сезоне Дыба был запасным голкипером, а в основе играл Александр Шепляков. В межсезонье Шепляков покинул «Деньги».

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