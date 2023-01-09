Михалыч останется главным тренером «Денег». Клуб ищет нового вратаря

Главный тренер «Денег» Михалыч продолжит работу с командой.

«Состоялась встреча с руководством ФК «Деньги». Договорились о продолжении сотрудничества! Фото не сделали», – написал тренер.

Также «Деньги» объявили отбор в состав команды. В частности, клуб ищет нового голкипера.

Михалыч принял команду в конце сентября. Это произошло после отъезда Нечая из России.

В дебютном сезоне в Winline Медиалиге «Деньги» дошли до полуфинала.