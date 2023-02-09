Дмитрий Егоров: «Медийный футбол близок к исчерпанию. Развитие турнирного медийного футбола может прекратиться»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о том, что медийный футбол перестает развиваться и на данный момент близок к исчерпанию.

«Сначала я просто хотел играть в футбол. Потом пришло понимание, что параллельно можно делать много контента. Следом я создал команду, которая забирает все время и которая должна, по идее, когда-то вырасти в бизнес-проект.

Но в последнее время все чаще появляется чувство, что медийный футбол близок к исчерпанию. Дележка денег, дележка турниров, дележка амбиций, невероятный уровень тщеславия, пренебрежительное отношение к развивающимся проектам, низкий уровень культуры – это типичные признаки вырождения и упадка.

Нет, челленджи от одних и товарки от других останутся – здесь можете быть спокойными – но развитие именно турнирного, медийного футбола может прекратиться.

В случае же с «Броуками» нам остается одно: аккумулировать усилия и стараться сделать боеспособную команду в этом году. Боеспособную и медийно, и контентно. Попытка вклинится в топ-2 потребует недюжих финансовых и интеллектуальных затрат, но лучше закрыться и заняться чем-то другим, чем быть середняком, поклевывая деньги спонсора.

Важно, конечно, чтобы желание работать и становиться лучшими было, скажем так, у всего авангарда проекта – от спонсоров и всех президентов до администраторов и монтажеров. И если этой отдачи, а вместе с ней и результата, не будет, то и вести проект дальше нет смысла», – написал Егоров.