Дмитрий Сычев: «Не могу сказать сыграю ли я еще на 1XBET MFL. Я не тренируюсь, а Белка и Алекс – да. Здесь нужно понимать мое физическое состояние»
Голкипер 2Drots Дмитрий Сычев рассказал, как получил травму на тренировке и сыграет ли еще на турнире 1XBET Media Football League.
«Пришел на тренировку, пошла верховая подача, при приземлении не оступался, просто приземлился. Скорее всего, из-за того, что поле не совсем нормальное, а у меня были высокие бутсы, давление на колено и при приземлении произошла деформация.
Не знаю, что точно. Сказали, что нужно заканчивать, не понятно, что с мениском. Пока не понятно, сколько пропускать. Дальше посмотрим.
Не могу сказать пока точно сыграю ли я еще на турнире, потому что я не тренируюсь, а наши вратари тренируются. Здесь нужно понимать мое физическое состояние, смогу ли я помочь, если смогу выздороветь.
Белка хорошо играет, Алекс хорошо сыграл. Я думаю, что если вдруг не сыграю, то это не страшно», – объяснил Сычев.
Сегодня, 8 февраля, в полуфинале 1XBET MFL 2Drots встретятся с «Броуками». Начало – в 16:00 по московскому времени.
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