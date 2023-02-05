«Top Team должна быть забанена навсегда». Райзен – о медиафутбольной команде из Кыргызстана
Райзен высказался о необходимых санкциях по отношению к медиафутбольной команде Top Team из Кыргызстана.
«Top Team, я думаю, она должна быть забанена навсегда на медийных соревнованиях и больше никогда не играть в них», – сказал руководитель «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru.
На 67-й минуте матча 1XBET MFL 2Drots – Top Team при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аманбаев двумя кулаками ударил Крапа по лицу, в результате чего, потасовка переросла в массовую драку.
После драки футболисты Top Team отказались продолжить матч.
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