«Top Team должна быть забанена навсегда». Райзен – о медиафутбольной команде из Кыргызстана

Райзен высказался о необходимых санкциях по отношению к медиафутбольной команде Top Team из Кыргызстана.

«Top Team, я думаю, она должна быть забанена навсегда на медийных соревнованиях и больше никогда не играть в них», – сказал руководитель «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru.

На 67-й минуте матча 1XBET MFL 2Drots – Top Team при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аманбаев двумя кулаками ударил Крапа по лицу, в результате чего, потасовка переросла в массовую драку.

После драки футболисты Top Team отказались продолжить матч.