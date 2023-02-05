Егоров о Емельяненко: «Зачем завершать карьеру в поединке, где ты непременно проиграешь? Деньги и положение в стране есть – смысл?»

Дмитрий Егоров прокомментировал поражение Федора Емельяненко от .

Американский боец одержал победу нокаутом в первом раунде.

«Емельяненко проиграл в первом раунде

Зачем завершать карьеру в поединке, где ты непременно проиграешь? Какой в этом смысл?

Деньги есть, положение в стране есть, ордена есть, возможность выбрать любого соперника в России есть.

Смысл? Контракт? Желание реального соревнования?» – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде