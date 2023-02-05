Егоров о Емельяненко: «Зачем завершать карьеру в поединке, где ты непременно проиграешь? Деньги и положение в стране есть – смысл?»

Теги MMA Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Дмитрий Егоров Winline Медиалига Емельяненко – Бейдер БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров прокомментировал поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера.

Американский боец одержал победу нокаутом в первом раунде.

«Емельяненко проиграл в первом раунде

Зачем завершать карьеру в поединке, где ты непременно проиграешь? Какой в этом смысл?

Деньги есть, положение в стране есть, ордена есть, возможность выбрать любого соперника в России есть.

Смысл? Контракт? Желание реального соревнования?» – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде

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5 комментариев

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Psevdosport
Ответ sfrrrR
Пришлось пройтись по ссылкам и тэгам, чтоб попытаться выяснить кто такой этот Дмитрий Егоров. Так до конца так и не понял кто это.
типа футбольный журналист, писавший почти во всех изданиях
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Psevdosport
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Кто это? Уже случайных прохожих начали спрашивать о Алле Борисовне российских ММА .
а его никто и не спрашивал, тупо с тг канала пост переписали и всё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sfrrrR
Пришлось пройтись по ссылкам и тэгам, чтоб попытаться выяснить кто такой этот Дмитрий Егоров.

Так до конца так и не понял кто это.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The next One
Очевидно хочет драться с лучшими.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Кто это? Уже случайных прохожих начали спрашивать о Алле Борисовне российских ММА .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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