Егоров о Емельяненко: «Зачем завершать карьеру в поединке, где ты непременно проиграешь? Деньги и положение в стране есть – смысл?»
Дмитрий Егоров прокомментировал поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера.
Американский боец одержал победу нокаутом в первом раунде.
«Емельяненко проиграл в первом раунде
Зачем завершать карьеру в поединке, где ты непременно проиграешь? Какой в этом смысл?
Деньги есть, положение в стране есть, ордена есть, возможность выбрать любого соперника в России есть.
Смысл? Контракт? Желание реального соревнования?» – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде
Так до конца так и не понял кто это.