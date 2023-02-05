Президент Bellator: «Поздравляю Федора с завершением карьеры, это было прекрасное время»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Скотт Кокер Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал решение Федора Емельяненко завершить карьеру.

«Да, Федор действительно величайший боец. Он заслужил право считаться таковым. Я счастлив, что мы работали вместе и имеем дружеские отношения.

Поздравляю Федора с завершением карьеры, это было прекрасное время», – сказал Кокер.

На Bellator 290 46-летний Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.

Президент Bellator: «Поздравляю Федора с завершением карьеры, это было прекрасное время»

 

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3 комментария

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as009595@icloud.com
Ну теперь Скотт ждем Нганну
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Фрэнк Канистра
Ответ Большой био
Прощание с легендой в мире: легенда, спасибо за бои Прощание с легендой на спорце: мешок, решил заработать денег, пора в едро Спортс воистину рассадник нечисти
Да-да, все легенды боёв признают величие Федора и только чмоня-ноунейм в комментах спортса рассказывает какой Федя мешок. Удивительно.
+3
0
+3
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Большой био
Прощание с легендой в мире: легенда, спасибо за бои
Прощание с легендой на спорце: мешок, решил заработать денег, пора в едро
Спортс воистину рассадник нечисти
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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