Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал решение завершить карьеру.

«Да, Федор действительно величайший боец. Он заслужил право считаться таковым. Я счастлив, что мы работали вместе и имеем дружеские отношения.

Поздравляю Федора с завершением карьеры, это было прекрасное время», – сказал Кокер.

На Bellator 290 46-летний Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде .

Президент Bellator: «Поздравляю Федора с завершением карьеры, это было прекрасное время»