Президент Bellator: «Поздравляю Федора с завершением карьеры, это было прекрасное время»
Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал решение Федора Емельяненко завершить карьеру.
«Да, Федор действительно величайший боец. Он заслужил право считаться таковым. Я счастлив, что мы работали вместе и имеем дружеские отношения.
Поздравляю Федора с завершением карьеры, это было прекрасное время», – сказал Кокер.
На Bellator 290 46-летний Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.
Президент Bellator: «Поздравляю Федора с завершением карьеры, это было прекрасное время»
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