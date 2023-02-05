Федор: «Руки-ноги есть. Бокс? Я закончил»

Тяжеловес Федор Емельяненко сообщил, что окончательно решил завершить карьеру.

«Я закончил выступления. Но просто, знаете, сколько раз в истории нашей такое было, когда люди что-то подсобирали, что-то подкопили или устроили свою жизнь как-то, а потом раз… То деньги обесцениваются, то революция, то еще что-нибудь. Руки-ноги есть. Бокс? Я закончил», – сказал 46-летний боец.

На Bellator 290 Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде.

Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде