Федор: «Руки-ноги есть. Бокс? Я закончил»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Федор Емельяненко сообщил, что окончательно решил завершить карьеру.

«Я закончил выступления. Но просто, знаете, сколько раз в истории нашей такое было, когда люди что-то подсобирали, что-то подкопили или устроили свою жизнь как-то, а потом раз… То деньги обесцениваются, то революция, то еще что-нибудь. Руки-ноги есть. Бокс? Я закончил», – сказал 46-летний боец.

На Bellator 290 Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде.

Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде

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6 комментариев

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Isa Babaev
Ответ arsenal.ave
Федя намекает, что деньги у него долго не лежат, может нет нет да и выскочить с кем то раз на раз
Если мама разрешит
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Stade de Reims
Ответ нерд халилович
Главное руки-ноги есть, а без бошки многие живут...
👍😂
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skorpion n
Ответ arsenal.ave
Федя намекает, что деньги у него долго не лежат, может нет нет да и выскочить с кем то раз на раз
он намекает что сможет работать на любой другой работе. вроде написано все что не понятного
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нерд халилович
Главное руки-ноги есть, а без бошки многие живут...
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нерд халилович
Ответ arsenal.ave
Федя намекает, что деньги у него долго не лежат, может нет нет да и выскочить с кем то раз на раз
Раз на раз отлететь или сымитировать выскакивание😆👊🏼
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arsenal.ave
Федя намекает, что деньги у него долго не лежат, может нет нет да и выскочить с кем то раз на раз
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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