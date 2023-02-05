Федор Емельяненко завершил карьеру: статистика

Федор Емельяненко провел последний бой в карьере. На Bellator 290 в Инглвуде он проиграл Райану Бейдеру.

После окончания боя Емельяненко объявил о завершении карьеры, которую начал в 2000 году. Сейчас ему 46 лет.

За это время он провел 48 боев: 40 побед и семь поражений. Еще один бой против Антонио Ногейры не состоялся из-за столкновения головами.

С 2017 года Емельяненко выступал в Bellator, где провел семь боев (четыре победы и три поражения) и ни разу не стал чемпионом.

В 2012 году Емельяненко впервые завершил карьеру, но возобновил ее в 2015-м. После возвращения он провел девять боев.

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