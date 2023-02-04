«Главный арбитр – это просто ужас. Из-за него мы подрались». Кутуз после матча 2Drots – Top Team

Кутуз высказался после матча высказался после драки в матче 2Drots – Top Team на 1XBET MFL.

«Пацаны, матч закончился, соперник ушел с поля. Я хочу извиниться перед всеми судьями Москвы, которых я когда-либо обзывал, кричал и ругал.

Таких судей, как в Казахстане, особенно в этом матче, я еще не видел. Именно эта бригада и главный арбитр – это просто ужас. Из-за него мы подрались, кто-то получил травмы, а люди бегали вот с такими глазами.

Спасибо всем, кто смотрел, но сегодня футбола не было. Верните Жилинского!» – сказал форвард 2Drots.

На 67-й минуте матча при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аргенссон двумя кулаками ударил Крапа по лицу, после чего, потасовка переросла в массовую драку.