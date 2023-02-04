Степ о драке на матче 2Drots – Top Team: «Вы видели эту рубку? Это судья потерял нити игры»

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Александр «Степ» Степанов высказался после драки в матче 2Drots – Top Team на 1XBET MFL.

«Вы видели эту рубку? Это судья потерял нити игры. Так [делать] нельзя ни в коем случае.

Если вы хотите видеть хороший футбол, в первую очередь зовите квалифицированных судей. Нельзя такое допускать по отношению к футболистам и к футболу.

Мы друг друга могли покалечить и непонятно, чем это закончилось, а по итогу противники ушли с поля и получили технарь», – сказал защитник 2Drots.

На 67-й минуте матча при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аргенссон двумя кулаками ударил Крапа по лицу, после чего, потасовка переросла в массовую драку.

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