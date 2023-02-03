Тарасов о своих словах про Крым: «Я позицию обозначил, еще когда майку в Турции показал. Я не говорю, что у нас все в стране хорошо, есть сложности, но в основном я патриот»

Дмитрий Тарасов прокомментировал свои высказывания о Крыме.

В 2019 году бывший игрок сборной России говорил на эту тему в интервью Sports.ru.

– На тебя постоянно льется хейт, потому что недавно начали вспоминать твое старое интервью, когда ты говорил про Крым.

– Как раз друг * (журналист Sports.ru Александр Головин – Прим.) брал у меня это интервью. Он вышел на меня, сказал, что хочет приехать и снять семейное интервью. Поговорить о футболе, о семье, о том, как я восстанавливаюсь после травмы. Я согласился. Он приезжает, включает камеру и сразу вопрос: поговорим про мои посты в инстаграме, в том числе политические. Я такой: стоп. Потом понял, что он уже хочет это все разгонять. Я мог встать, прервать интервью и сказать: «Иди на ### из моего дома».

– А это не нарушение какой-то этики определенной? Ты присылаешь одни вопросы…

– Он ничего не присылал. Он сказал, что поговорим о футболе и семье у меня дома. Он пришел с подготовленной командой и начал с ходу ######### (разносить) меня. В голове я понимал, о чем будет речь. Я же не готовился. У меня были две мысли: выгнать их из дома или просто говорить так, как я могу, не стесняясь своей позиции.

– Ты же понимал, что в тот момент у тебя теперь мог быть только один вектор донесения своих мыслей в общество. То есть, ты уже себя спозиционировал…

– Я свою позицию обозначил уже давно, когда майку в Турции показал. Поэтому ни для кого не секрет моя позиция. Что он хотел узнать? Что я переобулся?

Я не говорю, что у нас все в стране хорошо. Конечно, есть какие-то сложности, но в основном я патриот. Я русский, я здесь родился, у меня воевали дедушки и бабушки. Я был воспитан по-другому, я не бегу с корабля, – сказал полузащитник « ».