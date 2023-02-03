Тарасов о своих словах про Крым: «Я позицию обозначил, еще когда майку в Турции показал. Я не говорю, что у нас все в стране хорошо, есть сложности, но в основном я патриот»

Теги Дмитрий Тарасов Политика брань Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов прокомментировал свои высказывания о Крыме.

В 2019 году бывший игрок сборной России говорил на эту тему в интервью Sports.ru.

– На тебя постоянно льется хейт, потому что недавно начали вспоминать твое старое интервью, когда ты говорил про Крым.

– Как раз друг Дудя* (журналист Sports.ru Александр Головин – Прим.) брал у меня это интервью. Он вышел на меня, сказал, что хочет приехать и снять семейное интервью. Поговорить о футболе, о семье, о том, как я восстанавливаюсь после травмы. Я согласился. Он приезжает, включает камеру и сразу вопрос: поговорим про мои посты в инстаграме, в том числе политические. Я такой: стоп. Потом понял, что он уже хочет это все разгонять. Я мог встать, прервать интервью и сказать: «Иди на ### из моего дома».

– А это не нарушение какой-то этики определенной? Ты присылаешь одни вопросы…

– Он ничего не присылал. Он сказал, что поговорим о футболе и семье у меня дома. Он пришел с подготовленной командой и начал с ходу ######### (разносить) меня. В голове я понимал, о чем будет речь. Я же не готовился. У меня были две мысли: выгнать их из дома или просто говорить так, как я могу, не стесняясь своей позиции.

– Ты же понимал, что в тот момент у тебя теперь мог быть только один вектор донесения своих мыслей в общество. То есть, ты уже себя спозиционировал…

– Я свою позицию обозначил уже давно, когда майку в Турции показал. Поэтому ни для кого не секрет моя позиция. Что он хотел узнать? Что я переобулся?

Я не говорю, что у нас все в стране хорошо. Конечно, есть какие-то сложности, но в основном я патриот. Я русский, я здесь родился, у меня воевали дедушки и бабушки. Я был воспитан по-другому, я не бегу с корабля, – сказал полузащитник «Родины Медиа».

52 комментария

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nugoboss
Не понятны фрукт
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ubAA
Таким как тарасов нельзя размножаться, у него все на лице написано, даун
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Recreated
Сложности у него в мозгах.
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Arty K.
В основном - патриот, в остальном - идиот
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damondiamond
да этот корабль уже плывет в известном направлении
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Сикарио
Ответ Мистер Блин
Все-таки идеальная пара была Бузова и Бузов, что они расстались, не понимаю )))
Даже Ольга поняла, что Бузов слишком тупой. Она на своей тупости зарабатывает, он же лишь позорится.
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Денис Давыдов
Ответ Sergey Arutyunov
не знаю на счет панина, но я смотрел интервью Смолянинова Гордеевой. он пытался объяснить поступки бункерного. оправдать их. и столько, сколько он сделал волонтером для больных детей страны, говорит о нем больше, чем майка тарасова. намного больше
насчёт оправдать по-моему полный бред, такого там не было.
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Пересмешник 35
В основном ты иди@т!
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Денис Давыдов
Ответ Lordk
Почему вы считаете Панина непорядочным?
Потому что порядочность определяется по степени любви к путину, вот Смольянинов и Панин не любят - значит непорядочные, а вот Тарасов наоборот. 😂
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Sergey Arutyunov
Ответ naspartaks ru
да как бы над ним, ни смеялись, а оказался более порядочным, чем герой боевиков смолянинов и герой военных фильмов панин!!!
не знаю на счет панина, но я смотрел интервью Смолянинова Гордеевой. он пытался объяснить поступки бункерного. оправдать их. и столько, сколько он сделал волонтером для больных детей страны, говорит о нем больше, чем майка тарасова. намного больше
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Мистер Блин
У нас все патриоты просто на словах бла бла, а кто там тусит, тому не до патриотизма, бабки нужны. Как говорится, одни не знают, куда бабки девать, другие не знают, где их взять)))
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валя_стакан
Тарасов: Если не надо в окопы то считайте меня патриотом.
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Владислав Шипилов
Ответ Gornostaev
Журналисты Спортс, хватит уже о дудях и их друзьях... Повесточку отрабатываете прямо с подобострастием... Хоть какое- то самоуважение у вас должно же быть?... Может лучше поговорить об умных, интересных и образованных людях? Их ведь немало, мир не сошелся на пучеглазеньком...
Не льсти себе...
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Dinamik1
Кто такой Тарасов это тот который с бузовой мутил.Ну яблонько от грушеньки не далеко падает.
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Вечно в бане
“Конечно, есть какие-то сложности, но в основном я патриот.”

Этот @@@@@@@ (не совсем адекватный в рассуждениях человек) действительно считает, что «патриот» это когда что-то нравится, а когда не нравится «не патриот»? «В основном патриот», блин.
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рашпиль
В основном я патриот. Шикарно.
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Мистер Блин
Ой дукрааак
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Вячеслав Пустохин
Спросите его: кто такой патриот?

Не ответит ведь
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Антофф
Тарасов и кучера -
Тупой и ещё тупее
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NoWar
"Конечно, есть какие-то сложности" -------------------------------------Них.ена себе "какие-то сложности"! Страна в состоянии войны с соседним государством и стоит на грани мировой войны, а Тарасова всего-лишь какие то сложности. Силен, бродяга!
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VV Vvvv
Ответил то как)))- ,,...в основном патриот." Я так понимаю , где то патриот, а если что, то не патриот.) Хорошо устроился.))))
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Grishgeorgov
Тарасов - брат Александра Кокорина, с которым его разлучили в детстве
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Hong Kil
Я так понял, что редакция Спортс и его журналисты очень далеко от футбола. Ну неинтересен им футбол. Им Крым интересен, который всегда был русский, вот и бегают по квартирам.
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Иван Павлов
Ответ Сергей Ра
У него своё мнение к вас своё, почему подгорают пу..ны так)
Потому что он смешивает патриотизм с лояльностью к власти.
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Сергей Пацаваца
Если речь про сытую жизнь в Москве,то я полностью патриот,если речь про Бахмут,то патриот в основном,на пол-шишечки,добавил Тарасов
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