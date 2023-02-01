Президент «Титана» Зуев о несостоявшемся трансфере Эйтана: «Его не отпустили, видать испугались. Он очень хотел, мы от себя готовы были его развить»

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Президент «Титана» Александр Зуев высказался о несостоявшемся трансфере хавбека 2Drots Эйтана

«Как вы поняли, мы с Эйти не договорились. Его не отпустили, видать испугались его отпускать. Эйтан очень хотел, мы от себя готовы были его развить.

Не срослось, ничего страшного, идем дальше. Сериалу быть, уже согласован трансфер с игроком и актером», – сообщил Зуев.

Ранее Эйтан утверждал, что заинтересован в переходе в «Титан».

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