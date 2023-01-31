Герман о Карате: «Игрок не вещь. Ты не можешь заинтересоваться кем-то, если он не хочет этого»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о трансфере форварда Карата из 2Drots.

– Почему ты не позвонил Жеке и Некиту [президенты 2Drots – прим. Sports.ru]

– Слушай, мы прилюдно им интересовались. Очень странно иногда репостить мои публикации в телеграмме через секунду, а тут говорить, что вы не видели, где мы Каратом интересуемся.

Это так не работает. Игрок не вещь. Ты не можешь заинтересоваться кем-то, если он не хочет этого. Сначала надо обратиться к игроку.

– Но медийка же начинает тянуться к профессиональному уровню. И там же нельзя обращаться с интересом к игроку, пока ты не обозначил этот интерес его клубу.

– Ну, у нас так пока не получается. 2Drots же тоже так не делает – я тоже так делать не буду тогда. Это не месть.

Например, по Эйтану я первым делом написал Жеке. Все знают, что в итоге случилось, – сказал Герман.