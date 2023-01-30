Хавбек «Амкала» Рахимов о Tamo Junto: «Для меня это был большой трамплин. В команде было очень хорошо»

Хавбек «Амкала» Алишер Рахимов рассказал, как попал в .

– В один момент я просто присылаю видео, что иду на пробежку и мне пишет тренер из Москвы [Алишер проходил просмотр, но не попал в команду], что у него есть знакомый, который создает команду в Медиалиге, но до того момента я вообще не знал, что такое Медиалига. Тренер сказал, что они хотят тебя видеть в команде.

Мы договорились. Я очень был рад, и через два дня игра «Амкал» – 2Drots (2:2). У нас было два часа ночи, и я смотрел эту игру, чтобы понять что такое вообще Медиалига. Мне понравилась игра, болельщики, я был в шоке.

Мне сказали, что 27 августа тебе нужно приехать в Москву, я согласился, но отменили поездку, потому что еще бразильцы не прилетели. Я готовился сам, и вышло расписание и жеребьевка Медиалиги, мне скинули, а первая игра с «Амкалом» я был в шоке.

«Амкал» – хороший клуб, у меня была радость, что можно себя показать. 15 [сентября] я прилетел в Москву, 16-го – предыгровая тренировка, а 17 [сентября] уже игра с «Амкалом».

– Как ты расцениваешь период в Tamo Junto, с точки зрения карьерной лестницы? Как происходила адаптация в команде?

– Я думаю, для меня это был очень большой трамплин. Если бы не Tamo Junto, то я бы сейчас здесь не сидел, вообще не знаю, где бы играл. В команде было очень хорошо, с первого дня и первой тренировки нашел общий язык с [Тьяго] Куньей. С первого дня мы немножко перекидывались слова по-английски.

Другие бразильцы, кроме родного языка, не знали никакой, пацаны были классные: всегда веселились, всегда радостные, мы постоянно общались. У нас была очень хорошая команды. И тренеры были неплохие. У нас не хватало сыгранности, у нас было очень мало тренировок, мы не понимали друг друга. Одна тренировка – это очень мало.

– А где ты жил?

– Всех бразильце заселили в гостиницу, но мне ее не дали. Я жил у тренера, который меня и позвал в Москву, он был не против. После двух сыгранных игр мне ее предоставили. Я жил один в номере. Еще с бразиками рядом жили (смеется) – они там разное творили. Потом у нас не было тренировок, я сам тренировался каждый день. И Леха [ ] мне купил абонемент в зал, – сказал Алишер.

«Амкал» подписал Алишера в конце декабря 2022 года. Ранее он играл за Tamo Junto во втором сезоне .