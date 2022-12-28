Гуркин об Алишере Рахимове: «Хотелось бы, чтобы он начал профессиональную карьеру – «Амкал» дает ему возможность проявить себя на широкую аудиторию»
Президент Tamo Junto Алексей Гуркин прокомментировал возможный переход хавбека клуба Алишера Рахимова, который проходит просмотр в «Амкал».
«Очень хотелось бы, чтобы он начал свою профессиональную карьеру, чтоб нашел профессиональный клуб высокого уровня. Потому что парень имеет все навыки: он очень молодой, талантливый, трудоспособный.
Мы с ним в отличных отношениях и то, что «Амкал» предложил ему условия, так как у бразильской команды сейчас нет тренировок и игр – это отличная возможность ему себя показать на более медийно широкую аудиторию, и в дальнейшем я буду рад следить за ним.
Что касается общения с Германом на счет каких-то условий перехода, то ничего этого не было. Если предложит снять какой-то ролик по поводу Алишера и его прошлого в нашей бразильской команде – буду только рад», – заявил Гуркин.
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