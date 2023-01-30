«Я приехал в Барнаул не учиться, а играть в футбол, но меня никуда не взяли. Пришлось работать на стройке – нужны были деньги». Хавбек «Амкала» Рахимов о переезде в Россию

Хавбек «Амкала» Алишер Рахимов рассказал о переезде в Москву.

– Я прилетел в Россию в Барнаул из Таджикистана.

– Ты в Барнаул прилетел учиться?

– Да.

– Ты на кого учишься?

– Я учусь на третьем курсе на программиста-дизайнера.

– Ты сам выбирал?

– Я выбрал то, чтобы было проще улететь в Россию, меня не отпускали родители. Я поступил, взял билеты и потихоньку уехал, чтобы родители не знали.

– А как родители узнали?

– Я когда поступил, начался карантин, я им еще не говорил, а потом когда рассказал, отец сказал, что все отлично. Я вообще поступил, чтобы не учиться, а играть в футбол. Я думал, что тут больше шансов заиграть. Я заселился в общагу, там в Барнауле было две команды: любительская и профессиональная, я им писал, но у меня не было гражданства и меня не брали в команду.

Потом я начал сам тренироваться и работать. Я очень много работал, чтобы деньги зарабатывать, чтобы не просить у родителей деньги, у нас были тяжелые семейные проблемы. Я работал на стройке около 3-4 месяцев. Я был просто пособником.

Летом я прилетел и для общаги нужны были деньги, но мне не хватало и я работал. Я просыпался в пять утра, тренировался до половины седьмого и потом сразу выходил на работу, в шесть вечера приходил домой, тренировался и ложился спать. А когда началась учеба, два дня работал, потом два учился, – сказал Рахимов.

«Амкал» подписал Алишера в конце декабря 2022 года. Ранее он играл за во втором сезоне Winline Медиалиги.