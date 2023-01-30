«Я приехал в Барнаул не учиться, а играть в футбол, но меня никуда не взяли. Пришлось работать на стройке – нужны были деньги». Хавбек «Амкала» Рахимов о переезде в Россию
Хавбек «Амкала» Алишер Рахимов рассказал о переезде в Москву.
– Я прилетел в Россию в Барнаул из Таджикистана.
– Ты в Барнаул прилетел учиться?
– Да.
– Ты на кого учишься?
– Я учусь на третьем курсе на программиста-дизайнера.
– Ты сам выбирал?
– Я выбрал то, чтобы было проще улететь в Россию, меня не отпускали родители. Я поступил, взял билеты и потихоньку уехал, чтобы родители не знали.
– А как родители узнали?
– Я когда поступил, начался карантин, я им еще не говорил, а потом когда рассказал, отец сказал, что все отлично. Я вообще поступил, чтобы не учиться, а играть в футбол. Я думал, что тут больше шансов заиграть. Я заселился в общагу, там в Барнауле было две команды: любительская и профессиональная, я им писал, но у меня не было гражданства и меня не брали в команду.
Потом я начал сам тренироваться и работать. Я очень много работал, чтобы деньги зарабатывать, чтобы не просить у родителей деньги, у нас были тяжелые семейные проблемы. Я работал на стройке около 3-4 месяцев. Я был просто пособником.
Летом я прилетел и для общаги нужны были деньги, но мне не хватало и я работал. Я просыпался в пять утра, тренировался до половины седьмого и потом сразу выходил на работу, в шесть вечера приходил домой, тренировался и ложился спать. А когда началась учеба, два дня работал, потом два учился, – сказал Рахимов.
«Амкал» подписал Алишера в конце декабря 2022 года. Ранее он играл за Tamo Junto во втором сезоне Winline Медиалиги.
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