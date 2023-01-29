Тренер Reality Арам покидает клуб. Он будет работать в детской академии в Дубае

Теги детский футбол Winline Медиалига Reality трансферы Арам Айрапетян Медиафутбол

Арам Айрапетян уходит с поста главного тренера Reality.

О своем решении покинуть команду он сообщил в ролике на ютуб-канале Reality.

«Мне сделали предложение, от которого было нереально отказаться. Моей мечтой было управлять детско-юношеской академией.

Я получил предложение из Дубая. Переговоры шли около двух месяцев, и в конце концов мы пришли к решению, которое всех устроило. Контракт согласован по схеме «1+1».

Мне тяжело это говорить, потому что я настолько прикипел к команде, она стала для меня родной во всех отношениях», – сказал Арам.

Под руководством Айрапетяна Reality в сентябре одержал победу на МКС-2022, в финале обыграв «БроукБойз» (3:1).

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