Камил Гаджиев: «Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, его можно будет называть лучшим хоккеистом в истории»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Камил Гаджиев Хоккей

Камил Гаджиев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (811 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Овечкину нужно два сезона, чтобы побить рекорд Гретцки. Два года сохранить здоровье и все.

Как мы видим по этому сезону, снайперский талант у него не пропал, он уже выбил тридцатку. До конца чемпионата он забьет еще 15-20 голов, а в следующих двух нужно будет забросить по 30 шайб.

Если Саня побьет рекорд Гретцки, его можно будет называть лучшим хоккеистом в истории», – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала».

Александр Шмурнов: «895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Готов сравнивать его с Кросби, но Гретцки как был величайшим, так и остается»

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65 комментариев

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Владимир Кувшинов
Ответ личные рекорды это не хоккей
Золотые слова, мы хоккей за красоту любим, нестандартные решения, красоту комбинаций, а как сваи на стройке забивают так себе зрелище
Ну да 811 шайб и втрое место пока за всю историю НХЛ так себе зрелище!!
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Kasilas__1
Ответ личные рекорды это не хоккей
Золотые слова, мы хоккей за красоту любим, нестандартные решения, красоту комбинаций, а как сваи на стройке забивают так себе зрелище
🤡🤡
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Kasilas__1
Ответ Вячеслав Тотров
Овечкин никогда не был и не будет лучшим не то,чтобы в истории,но и даже российским хоккеистом. Самым стабильным,физически сильным и профессионально относящимся -скорее всего. Но его игра- она выглядит как работа. А самый лучший должен быть волшебником.
Овечкин всегда был лучшим в истории хоккея
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Kasilas__1
Ответ Crenk
В том Кубке Стэнли разницу сделал Евг Кузнецов, и Конн Смайт должен был быть его
В том кубке Овечкин был лучший хоккеистом и заслуженно взял приз
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Kasilas__1
Ответ Сергей Орлов
Нельзя, разумеется.
Естественно что можно
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Kasilas__1
Ответ Stop-D
Лучший снайпер да, но точно не хоккеист, он не тот игрок который мог делать разницу.
Овечкин и лучший снайпер и лучший хоккеист. Всегда делает разницу
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Алексей Тарлыков
Не думаю что Овечкин сможет набрать 2858 очков за карьеру
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Splin
Ответ ni
Смысл игры в хоккей - забивать шайбы. Он лучший.
Слишком примитивно. К примеру, Клозе забил на ЧМ больше чем Пеле, он лучше Пеле?
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Splin
Ответ Boni
У Гретцки передач на порядок больше, чем у Овечкина.
У 99го передач больше чем у любого в истории гол+пас🤣
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Splin
Ответ Вячеслав Тотров
Если не сбавит обороты,то Макдэвид поборется с Грецки .по игре он точно не хуже,но статистически во времена Уэйна было проще набирать очки
МакДи шикарен, но того видения, тонкости, как у 99го, у него все же нету
+1
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Splin
Ответ Макс
Лучшим снайпером хоккея, не более. Но это очень круто, так сказать разбавит стан канадцев
Думаю он не различает, лучший снайпер или лучший хоккиеист
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Павел Ларичев
Ответ gdeplusovnet
Я хоть топлю за Саню, но лучший хоккеист истории и лучший бомбардир, на мой взгляд, абсолютно разные вещи
Овечкин будет лучшим снайпером. До лучшего бомбардира не дотянуться и ему.
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Макс
Лучшим снайпером хоккея, не более. Но это очень круто, так сказать разбавит стан канадцев
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e1ther - e1ther
Ограничила)какая же ты предсказуемая)жаль что не узнать твой прошлый ник,ведь это же надо чтобы так порваться на фоне рекордов Овечкина)ахах)
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личные рекорды это не хоккей
Ответ e1ther - e1ther
Подгораешь образцово)хвалю)
Хвали дальше кумира своего дятел, он там клюшечку подмотал изолентой пи, дорной,а с ней и вас всех почитателей его таланта
+1
-2
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e1ther - e1ther
Ответ личные рекорды это не хоккей
Да хоть 183, тщеславный двуликий пи дабол никогда в глазах людей героем не будет, а только у таких как вы идиотов
Подгораешь образцово)хвалю)
0
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личные рекорды это не хоккей
Ответ e1ther - e1ther
=)ну за то через 83 три шайбы тебя порвёт))и это прекрасно))
Да хоть 183, тщеславный двуликий пи дабол никогда в глазах людей героем не будет, а только у таких как вы идиотов
+1
-2
-1
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p74msyjzwh
Ответ заляпут
Типичный современный боец, а потом спрашивают, откуда стереотипы о том, что они недалеко ума
Кто боец?)
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Карпесов
Да тебя уже сейчас можно назвать лучшим промоутером в истории. По словоблудию.
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e1ther - e1ther
Ответ личные рекорды это не хоккей
Сгинь нечисть
=)ну за то через 83 три шайбы тебя порвёт))и это прекрасно))
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личные рекорды это не хоккей
Ответ e1ther - e1ther
Вот это поворот)отвечаешь?)
Сгинь нечисть
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Вячеслав Тотров
Овечкин никогда не был и не будет лучшим не то,чтобы в истории,но и даже российским хоккеистом. Самым стабильным,физически сильным и профессионально относящимся -скорее всего. Но его игра- она выглядит как работа. А самый лучший должен быть волшебником.
Золотые слова, мы хоккей за красоту любим, нестандартные решения, красоту комбинаций, а как сваи на стройке забивают так себе зрелище
+6
-2
+4
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e1ther - e1ther
Ответ личные рекорды это не хоккей
Не обращай внимания, он там др очит на него , он ко всем цепляется и следит за каждым комментом, когда гомосятину тут гоняли он помалкивал, боялся что кумира и его самого тут сожрут
Вот это поворот)отвечаешь?)
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Maturmalai
У тебя какой-то нездоровый ко мне интерес. Впрочем, твое дело.
Не обращай внимания, он там др очит на него , он ко всем цепляется и следит за каждым комментом, когда гомосятину тут гоняли он помалкивал, боялся что кумира и его самого тут сожрут
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e1ther - e1ther
Ответ Maturmalai
Тебе забыл сказать, что я тут забыл.
Ну больше не забывай,я весь во внимании)
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