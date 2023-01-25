Камил Гаджиев: «Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, его можно будет называть лучшим хоккеистом в истории»

Камил Гаджиев высказался о погоне за рекордом .

Капитан « » занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (811 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Овечкину нужно два сезона, чтобы побить рекорд Гретцки. Два года сохранить здоровье и все.

Как мы видим по этому сезону, снайперский талант у него не пропал, он уже выбил тридцатку. До конца чемпионата он забьет еще 15-20 голов, а в следующих двух нужно будет забросить по 30 шайб.

Если Саня побьет рекорд Гретцки, его можно будет называть лучшим хоккеистом в истории», – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала».

Александр Шмурнов: «895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Готов сравнивать его с Кросби, но Гретцки как был величайшим, так и остается»

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