Камил Гаджиев: «Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, его можно будет называть лучшим хоккеистом в истории»
Камил Гаджиев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (811 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Овечкину нужно два сезона, чтобы побить рекорд Гретцки. Два года сохранить здоровье и все.
Как мы видим по этому сезону, снайперский талант у него не пропал, он уже выбил тридцатку. До конца чемпионата он забьет еще 15-20 голов, а в следующих двух нужно будет забросить по 30 шайб.
Если Саня побьет рекорд Гретцки, его можно будет называть лучшим хоккеистом в истории», – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала».
Александр Шмурнов: «895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Готов сравнивать его с Кросби, но Гретцки как был величайшим, так и остается»
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