Майк об игре за SD: «Рад, что забил. Раньше мне не давали шанса играть, выпускали на 20 минут»

Теги Sports.ru - Казахстан БроукБойз SD Family Майк Крапивников 1XBET Media Football League Медиафутбол

Майк Крапивников прокомментировал свои первые за долгое время голы.

Бывший хавбек «Амкала» присоединился к SD Family перед 1XBET Media Football League и во 2-м туре сделал дубль в игре с Top Team (4:1).

«Написал Дидару: «Хочу приехать, поиграть, давно не играл». Он ответил, что меня ждут в SD.

Меня приглашали «Броуки» и еще одна команда. Приятно, я люблю Казахстан, был здесь уже 3-4 раза. Приятные впечатления.

Сам получаю удовольствие, наслаждаюсь. Рад, что забил, давно не забивал. Можно сказать, что раньше не давали шанса сыграть, выпускали на 20 минут», – сказал Майк.

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