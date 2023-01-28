Майк об игре за SD: «Рад, что забил. Раньше мне не давали шанса играть, выпускали на 20 минут»

прокомментировал свои первые за долгое время голы.

Бывший хавбек «Амкала» присоединился к перед 1XBET Media Football League и во 2-м туре сделал дубль в игре с Top Team (4:1).

«Написал Дидару: «Хочу приехать, поиграть, давно не играл». Он ответил, что меня ждут в SD.

Меня приглашали « » и еще одна команда. Приятно, я люблю Казахстан, был здесь уже 3-4 раза. Приятные впечатления.

Сам получаю удовольствие, наслаждаюсь. Рад, что забил, давно не забивал. Можно сказать, что раньше не давали шанса сыграть, выпускали на 20 минут», – сказал Майк.