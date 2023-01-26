Ковальчук – тренер академии «Ариса». Раньше он возглавлял молодежку «Сочи» и ФК «Картавый футбол»

Теги Арис высшая лига Кипр Кубок Латвии Сочи Медиафутбол

Никита Ковальчук назначен тренером академии «Ариса».

«Никита Ковальчук перешел к нам из латвийской «Метты», и в нашем клубе будет ассистентом тренера команд «Ариса» U-16 и U-17

Ник, добро пожаловать в семью! Вместе мы – «Арис»!» – сообщает телеграм-канал клуба.

Ранее Ковальчук входил в тренерский штаб молодежки «Сочи», тренировал в Латвии «Метту» и ФК «Картавый футбол».

Осенью 2022-го он выиграл первый трофей в карьере – женский клуб «Метта», который он возглавлял, завоевал Кубок Латвии.

За «Арис» играет российский нападающий Александр Кокорин.

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17 комментариев

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Dexter Dallas
Ответ alisa dvoikina
если Андрею это самому не понятно, то думаю отвечать и нет смысла
От него этот вопрос был риторическим
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alisa dvoikina
Ответ Dexter Dallas
Ник. Если увидишь. Оветь плиз Колеснику. А то он не понимает почему ты такой дружбан по ютубу. резко закрыл рот.
если Андрею это самому не понятно, то думаю отвечать и нет смысла
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Максим Ларченков
Ему бы голову подлечить
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onsigne
Ответ Elisey Goo
Заслуженно! Очень рад за Картавого Ника! Вот что значит е##шить к мечте...
Так ебашил к мечте... он хоть тренерскую лицензию старше С получил ? Ну или хотя бы категорию С ?
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Константин Эсперов
Он работает тренером там ,где играет Кокорин ?
+1
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+1
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wadwill13
Слежу за Никому. Но он никогда не входил в тренерский штаб молодёжи Сочи. Он проходил практику и то без места. Коих везде тысячи и никто не приравнивает практику к тренерскому штабу на официальном уровне.
+6
0
+6
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Dexter Dallas
Ник. Если увидишь. Оветь плиз Колеснику. А то он не понимает почему ты такой дружбан по ютубу. резко закрыл рот.
+1
-1
0
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Никого_нет
Ответ Рамис Гилязетдинов
Молодец Ник. В один момент думал что он сопьется
В какой именно момент ты так думал ?
+2
0
+2
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Elisey Goo
Ответ Адепт Суперлиги
Боюсь, что учитывая его уровень понимания футбола, этот непонятный Арис из ниоткуда - его максимум, в качестве тренера.
Это ваше мнение.
+8
-1
+7
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deadjoker
Будет теперь с кокошей пилить видосики
+1
0
+1
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Пользователь заблокирован
Сочувствую тем подросткам кого он будет тренировать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ответ Elisey Goo
Заслуженно! Очень рад за Картавого Ника! Вот что значит е##шить к мечте...
Боюсь, что учитывая его уровень понимания футбола, этот непонятный Арис из ниоткуда - его максимум, в качестве тренера.
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Алексей Крапивкин
Кокоринский
Ну я так и подумал , но можно было бы и уточнить в новости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рамис Гилязетдинов
Молодец Ник. В один момент думал что он сопьется
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elisey Goo
Заслуженно! Очень рад за Картавого Ника! Вот что значит е##шить к мечте...
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Крапивкин
Ответ Юрий Кечко
А че не написали даже греческий или кипрский
Кокоринский
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
А че не написали даже греческий или кипрский
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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