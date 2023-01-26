Ковальчук – тренер академии «Ариса». Раньше он возглавлял молодежку «Сочи» и ФК «Картавый футбол»
Никита Ковальчук назначен тренером академии «Ариса».
«Никита Ковальчук перешел к нам из латвийской «Метты», и в нашем клубе будет ассистентом тренера команд «Ариса» U-16 и U-17
Ник, добро пожаловать в семью! Вместе мы – «Арис»!» – сообщает телеграм-канал клуба.
Ранее Ковальчук входил в тренерский штаб молодежки «Сочи», тренировал в Латвии «Метту» и ФК «Картавый футбол».
Осенью 2022-го он выиграл первый трофей в карьере – женский клуб «Метта», который он возглавлял, завоевал Кубок Латвии.
За «Арис» играет российский нападающий Александр Кокорин.
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