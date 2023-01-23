Хавбек «Сочи» Цаллагов узнал пол будущего ребенка на тренировке. Дым голубого цвета появился из мяча, по которому он ударил
Ибрагим Цаллагов узнал пол будущего ребенка во время тренировки.
В конце утренней тренировки 21 января Цаллагов ударил по мячу, и из него появился дым голубого цвета.
«Четвертым ребенком в семье Ибрагима Цаллагова будет долгожданный мальчик», – сообщает пресс-служба «Сочи».
Футболиста поздравил тренерский штаб «Сочи», партнеры по команде, а также жена и три дочери, которые присутствовали на тренировке. После радостного известия Ибрагим подарил супруге букет алых роз.
А где то за спиной жены радостно улыбался лучший друг семьи, у которого было 5 мальчишек.
Поздравляем конечно, это почти подвиг.
после удара по мячу, пойдёт тёмный дым...
- Дорогая, что УЗИ показало?
- Ударь по мячу, узнаешь, - ответила жена, закатив глаза ака Ванга