Хавбек «Сочи» Цаллагов узнал пол будущего ребенка на тренировке. Дым голубого цвета появился из мяча, по которому он ударил

Ибрагим Цаллагов узнал пол будущего ребенка во время тренировки.

В конце утренней тренировки 21 января Цаллагов ударил по мячу, и из него появился дым голубого цвета.

«Четвертым ребенком в семье будет долгожданный мальчик», – сообщает пресс-служба « ».

Футболиста поздравил тренерский штаб «Сочи», партнеры по команде, а также жена и три дочери, которые присутствовали на тренировке. После радостного известия Ибрагим подарил супруге букет алых роз.