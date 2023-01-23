Хавбек «Сочи» Цаллагов узнал пол будущего ребенка на тренировке. Дым голубого цвета появился из мяча, по которому он ударил

Теги премьер-лига Россия Ибрагим Цаллагов девушки и спорт Сочи Футбол

Ибрагим Цаллагов узнал пол будущего ребенка во время тренировки.

В конце утренней тренировки 21 января Цаллагов ударил по мячу, и из него появился дым голубого цвета.

«Четвертым ребенком в семье Ибрагима Цаллагова будет долгожданный мальчик», – сообщает пресс-служба «Сочи».

Футболиста поздравил тренерский штаб «Сочи», партнеры по команде, а также жена и три дочери, которые присутствовали на тренировке. После радостного известия Ибрагим подарил супруге букет алых роз.

18 комментариев

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Alan Besolov
Ответ Пушка_Кутепова
Ибра ты же Муслим почему жена не покрыта ? (
Какой он тебе муслим?
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TheSportNik
Ну ну 3 девчонки- это уже приговор в принципе.
А где то за спиной жены радостно улыбался лучший друг семьи, у которого было 5 мальчишек.
Поздравляем конечно, это почти подвиг.
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RSI
Трогательно))
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Пушка_Кутепова
Ибра ты же Муслим почему жена не покрыта ? (
0
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Алексей Карасёв
Ответ Winterburn
Ударив по мячу, Цагаллов сначала подумал, что его купил Зенит, но потом немного огрочился)
Зенит же его уже покупал 6 лет назад.
+1
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alligator
Молодцы! Классно придумали
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Tollie
на следующей тренировке он узнает, ОТ КОГО этот ребенок!
после удара по мячу, пойдёт тёмный дым...
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KeepRiot
Златан Ибрагимович, наконец то
+14
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софочка
Ответ Magmi
Сколько же в комментариях душнил. Неужели у нас реально в обществе столько ограниченных людей? По сути из милого и безобидного флэшмоба столько негатива
Флешмоб - это если бы все (или много) футболисты Сочи узнавали пол будущего ребенка на тренировке. А так это не флешмоб
+1
-3
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Magmi
Сколько же в комментариях душнил. Неужели у нас реально в обществе столько ограниченных людей? По сути из милого и безобидного флэшмоба столько негатива
+12
-2
+10
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KOTOV71
Нифига непонятно,какой-то " дым"? из мяча, голубого цвета?- как " это" может указать на пол ребенка? Шёл 2023- й год.
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VictorVallecano
Ответ Wiley Fox
Жена после УЗИ сразу побежала к бердыеву - "У нас будет мальчик!". А Цаллагов в коридоре сидел. Или уснул, или жена в окно вылезла Зачем говорить мужу, да? Надо же ролик слепить Кто в это вообще поверит? Сочи сочиняет истории для умственно отсталых
У тебя дома форточки есть?
+7
-4
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Wiley Fox
Ответ Wiley Fox
Жена после УЗИ сразу побежала к бердыеву - "У нас будет мальчик!". А Цаллагов в коридоре сидел. Или уснул, или жена в окно вылезла Зачем говорить мужу, да? Надо же ролик слепить Кто в это вообще поверит? Сочи сочиняет истории для умственно отсталых
Дело было так

- Дорогая, что УЗИ показало?

- Ударь по мячу, узнаешь, - ответила жена, закатив глаза ака Ванга
+5
-7
-2
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Wiley Fox
Комментарий скрыт
+4
-16
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Evgeny Trifonov
Разбавил женский коллектив. У Ибрагима 3 дочки
+3
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Enotaz24
Значит ли это что ребенок вырастит и будет не совсем традиционной ориентации.
+2
-9
-7
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Кирилл Голивец
Назовет Златаном?)
+13
-2
+11
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Winterburn
Ударив по мячу, Цагаллов сначала подумал, что его купил Зенит, но потом немного огрочился)
+49
-6
+43
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