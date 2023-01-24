Матео Кассьерра: «Зенит» – гегемон и самый большой клуб России. Конкурировать за место сложнее, чем в «Сочи», но я уверен в себе»

рассказал об адаптации в «Зените» после « ».

– Вы пришли в «Зенит» из «Сочи». Здесь все оказалось сложнее, начиная от адаптации и заканчивая борьбой за место в составе?

– Разница, конечно, колоссальная, да и задачи разные. «Сочи» – замечательный клуб, храню о нем очень теплые воспоминания.

«Зенит» на сегодня – гегемон и самый большой клуб в России. А четыре чемпионства подряд обязывают с каждым сезоном все улучшать и улучшать игру.

В такой ситуации нельзя позволять себе проигрывать. Надеюсь, мы в нескольких месяцах от завоевания пятого чемпионства подряд и второй звезды на эмблеме.

Поэтому, конечно, во всех футбольных эпизодах, включая конкуренцию за место в составе, в «Зените» гораздо сложнее. С другой стороны, интереснее постараться выиграть эту конкуренцию, найти свое место здесь.

– Как в таком случае оцените свои первые полгода в «Зените»?

– Скажу сразу, что был счастлив, когда появилась возможность перейти в «Зенит», стать частью такого большого клуба. Сейчас это чувство во мне еще сильнее.

Понимаю, что мне еще надо очень много работать, прибавлять. Рад, что есть возможность доказывать, демонстрировать свой футбол.

Отдаю себе отчет в том, что было много матчей, в которых я принял участие и не смог отличится. Хотя забивать голы – это моя работа. Понимаю, что мне надо сделать, в чем прибавить.

Поэтому сказал себе так: закончился 2022 год, начался 2023-й. Не то чтобы решил все начать с чистого листа, но вперед со свежей головой. Будет еще много игр и возможностей проявить себя.

Главная же задача сейчас – усиленно работать на тренировках. Адаптация не всегда происходит по щелчку пальцев. Иногда для этого требуется несколько больше времени. Я уверен в своих силах, знаю, на что способен. Попробую доказать и показать это в новом году, – сказал форвард.

Колумбиец провел 14 матчей за « » в Мир и не забил ни одного гола.