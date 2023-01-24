Матео Кассьерра: «Зенит» – гегемон и самый большой клуб России. Конкурировать за место сложнее, чем в «Сочи», но я уверен в себе»

Теги Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра Матч ТВ Сочи Футбол

Матео Кассьерра рассказал об адаптации в «Зените» после «Сочи».

– Вы пришли в «Зенит» из «Сочи». Здесь все оказалось сложнее, начиная от адаптации и заканчивая борьбой за место в составе?

– Разница, конечно, колоссальная, да и задачи разные. «Сочи» – замечательный клуб, храню о нем очень теплые воспоминания.

«Зенит» на сегодня – гегемон и самый большой клуб в России. А четыре чемпионства подряд обязывают с каждым сезоном все улучшать и улучшать игру.

В такой ситуации нельзя позволять себе проигрывать. Надеюсь, мы в нескольких месяцах от завоевания пятого чемпионства подряд и второй звезды на эмблеме.

Поэтому, конечно, во всех футбольных эпизодах, включая конкуренцию за место в составе, в «Зените» гораздо сложнее. С другой стороны, интереснее постараться выиграть эту конкуренцию, найти свое место здесь.

– Как в таком случае оцените свои первые полгода в «Зените»?

– Скажу сразу, что был счастлив, когда появилась возможность перейти в «Зенит», стать частью такого большого клуба. Сейчас это чувство во мне еще сильнее.

Понимаю, что мне еще надо очень много работать, прибавлять. Рад, что есть возможность доказывать, демонстрировать свой футбол.

Отдаю себе отчет в том, что было много матчей, в которых я принял участие и не смог отличится. Хотя забивать голы – это моя работа. Понимаю, что мне надо сделать, в чем прибавить.

Поэтому сказал себе так: закончился 2022 год, начался 2023-й. Не то чтобы решил все начать с чистого листа, но вперед со свежей головой. Будет еще много игр и возможностей проявить себя.

Главная же задача сейчас – усиленно работать на тренировках. Адаптация не всегда происходит по щелчку пальцев. Иногда для этого требуется несколько больше времени. Я уверен в своих силах, знаю, на что способен. Попробую доказать и показать это в новом году, – сказал форвард.

Колумбиец провел 14 матчей за «Зенит» в Мир РПЛ и не забил ни одного гола.

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22 комментария

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pavel_a
Ответ Дмитрий9779
Миф-это величие одного светло-красного клуба из Москвы.
Ну ладно. Как скажете)))
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Winterburn
Ответ Александр Жердин
Ну для начала у Зенита больше всех российских клубов кубков завоеванных под эгидой УЕФА.
А сколько кубков дель соль взял? А кубков париматчфонбетпремьер? Шах и мат!
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Мистер Блин
Опять новости о на никому не нужном, российском футболе
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Power Lifting
Ответ Бухгалтер2021
хотелось бы глянуть как гемон в других турнирах гегемон
Геге мон
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Александр Жердин
Ответ Бухгалтер2021
хотелось бы глянуть как гемон в других турнирах гегемон
Ну для начала у Зенита больше всех российских клубов кубков завоеванных под эгидой УЕФА.
+2
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Winterburn
Серебро с Сочи у Кассьерры уже есть. Теперь скоро еще и золото в коллекцию будет)
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LOG MEG
Ответ pavel_a
Откуда этот миф про «самый большой клуб России»…
От 4 (5) чемпионств подряд видимо. Самые большие зарплаты, самые звёздные футболисты, лучшая с отрывом игра в лиге. Для любого футболиста в России не будет клуба выше Зенита в плане перспектив.
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-1
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evil
Ответ Никому_никабельный
Тут некая Тина про матч-тв вещала недавно) Истории чем-то похожи)
По одной газпрём методичке шпарят
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Дмитрий9779
Ответ LOG MEG
+++, кубок России показывает как они гегемоны.
---,в кубке один матч играли основой 🤣🤣🤣Нашел показательель-кубок🤣🤣👍,ещё пару лет назад по словам таких же как ты это был второсортный турнир,который ни кому не нужен🤣🤣🤣
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Дмитрий9779
Ответ pavel_a
Откуда этот миф про «самый большой клуб России»…
Миф-это величие одного светло-красного клуба из Москвы.
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Никому_никабельный
Тут некая Тина про матч-тв вещала недавно)
Истории чем-то похожи)
0
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LOG MEG
Ответ Бухгалтер2021
хотелось бы глянуть как гемон в других турнирах гегемон
+++, кубок России показывает как они гегемоны.
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Winterburn
Ответ Екн Лор
Сложнее конкурировать? Это он про конкуренцию с Сергеевым? Сергеев сам недавно пришёл из Крыльев и явно не рассматривался под основу. Но он выглядит гораздо сильнее Кассьеры, и это скорее проблема самого Матео. 0 голов за полгода в самой забивающей команде РПЛ - это очень посредственно
Спартаку в суперкубке забил)
+1
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pavel_a
Откуда этот миф про «самый большой клуб России»…
+4
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Дмитрий9779
Ответ Бухгалтер2021
хотелось бы глянуть как гемон в других турнирах гегемон
Больше всех очков за всю историю России в таблицу коэффициентов,больше всех выходов в евровесну,больше всех голов,лучший бомбардир ЛЧ Дзюба...там много ещё чего.
+7
-4
+3
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шампион
Как АвтоВАЗ в автомобилестроении
+1
-3
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evil
Да что там России - всего купчино
+5
-4
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Дмитрий9779
Ответ Apol
Еще один загубленный игрок, сбг в своем стиле
Просто напомню,что если бы не предложение Зенита Кассьерра хотел приостановить контракт с Сочи.
+2
-2
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Бухгалтер2021
хотелось бы глянуть как гемон в других турнирах гегемон
+8
-6
+2
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Екн Лор
Сложнее конкурировать? Это он про конкуренцию с Сергеевым? Сергеев сам недавно пришёл из Крыльев и явно не рассматривался под основу. Но он выглядит гораздо сильнее Кассьеры, и это скорее проблема самого Матео. 0 голов за полгода в самой забивающей команде РПЛ - это очень посредственно
+5
0
+5
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Александра Александрова
Ну по факту так сейчас и есть !
+1
-1
0
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Apol
Еще один загубленный игрок, сбг в своем стиле
+2
-7
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