Стиль об Арби: «Он сам отказал «Амкалу» – если Basement-а не будет, то он пойдет в команду Германа»

Форвард 2Drots Алекс Стиль высказался о несостоявшемся трансфере голкипера Арби Межиева в «Амкал».

– Герман сказал, что они не забирают Арби, потому что Basement, возможно, будет жить. Ты уходил из команды, которая нигде не играла, а сейчас снова планируют. Ты остаешься в 2Drots, не собираешься возвращаться?

– Да, конечно, остаюсь. Я говорил с Арби и знаю, что он сам оказал «Амкалу» – они пришли к такому выводу с Германом. Арби надеется на Basement. Если команды все-таки не будет, то он пойдет в «Амкал».

Ребятам большое спасибо, но я сейчас развиваюсь в 2Drots, – сказал Стиль.

Недавно Арби присоединился к потенциальному новичку третьего сезона Winline Медиалиги – команде промоушена Hardcore Fighting Championship. Межиев стал ассистентом главного тренера – экс-игрока «Рубина», «Сатурна» и «Эгриси» Алексея Медведева.