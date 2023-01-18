«Предстоит тяжелая работа – они физически не готовы вообще». Свиридова о первой тренировке с «Амкалом»

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Тренер «Амкала» по физической подготовке Маргарита Свиридова рассказала свои впечатления после первой тренировки с командой и оценила физическое состояние игроков.

– Маргарита Сергеевна, добро пожаловать в «Амкал»! Как вам первая тренировка?

– Хорошая первая тренировка, ребята все позитивные, мне очень понравилось – надеюсь, им тоже.

– Понятно, что вы не со всеми знакомы еще, но кого можете выделить? 

– Никого, если честно [смеется]. Все ребята хорошие, но пока никого не запомнила. Могу сказать, что предстоит тяжелая работа – они физически не готовы вообще, – сказала Свиридова.

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