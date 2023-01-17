Герман о Денчике: «Ему в кайф движухи, поэтому, когда решим, где будем базироваться и больше играть весной, то определимся»

Босс «Амкала» Герман Эль Класико высказался о ситуации с экс-нападающим команды Денчиком Фломастеровым.

«Что с Деничком? Очевидно, что играть на поле сложно сейчас в таком состоянии. Ему в кайф движухи, поэтому, возможно, когда мы решим, где будем базироваться весной, где мы будем больше играть, то определимся.

Будем ли мы придумывать какие-то роли, потому что, условно, в формате футбола сейчас, конечно, ему очень сложно конкурировать, когда в команде есть очень много футболистов», – объяснил Герман.

Денчик покинул команду в декабре 2022-го.