Герман о турнире Текилы в Турции: «Мы в курсе, но не всегда дело доходит до каких-то конкретных предложений»

Босс «Амкала» Герман Эль Класико высказался о турнире президента « » Текилы в Турции.

– Говорили, Текила мутит какую-то Лигу Чемпионов в Турции, вы едете?

– Не знаю, но какой-то большой конкретики нет. Очевидно, все кто говорит о создании каких-то турниров, естественно, приходит на нас запрос тоже. Мы в курсе, но не всегда дело доходит до каких-то конкретных предложений. Говорят, что потом свяжутся и все, особо дальше не общаемся.

– Они просто говорят, что там предлагают какие-то сумасшедшие деньги, выше рынка.

– Я бы не сказал, смотря что определять рынком. У нас в целом стоит понимать, что есть несколько команд, которые, действительно, стоят гонораров за участие.

– Будет МКС, кому ты будешь платить кроме «дротов»?

– Слушай, «Амкалу», естественно.

– А кому еще? Кто, по-твоему, сейчас заслуживает гонораров?

– Не хочется рассказывать всю систему, придуманную нами под турнир. Мы каждый год делаем МКС, пытаемся улучшить и что-то придумать свое.

В любом случае есть интерес чисто спортивный – потягаться за цифры, потягаться за идеи, поэтому есть история как награждение просто за участие, а есть история – за работу клуба, – объяснил Герман.