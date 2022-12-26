«Броуки» опубликовали мем с Багдасаром в образе смерти с косой: «Как думаете, нужен ли он нам?»

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«Броуки» мемом отреагировали на слухи о возможном переходе Багдасара.

Клуб у себя в телеграм-канале опубликовал картинку, на которой защитник в образе смерти с косой поочередно приходит в различные медийные команды, а уходит, оставив за собой пятна крови.

«Броуки», как думаете, нужен ли нам Багдасар?» – спросил клуб у своих подписчиков.

На момент публикации материала большинство болельщиков проголосовало против трансфера.

«Глас народа – глас божий!» – написал телеграм «БроукБойз» следом.

 

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