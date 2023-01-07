Хавбек «Амкала» Василий Маврин высказался о будущем медиафутбола.

«Мне кажется, что медиафутбол перенасытиться деньгами, как версус баттлы – прямая аналогия. Сначала это был андеграунд какой-то, где локально блогеры снимали между собой видосы и получали удовольствие от этого.

Потом пришли туда деньги, люди, готовые эти деньги освоить, а так как мы говорим, что это футбол. У нас в стране разбираются в двух вещах: политике и футболе, поэтому люди пришли и хотят освоить большие бюджеты.

Футбол – это, прежде всего, главный политический вид спорта, поэтому я думаю, что мыльный пузырь еще немножко наберет обороты и лопнет. Денег станет меньше, бума станет меньше.

Да, будут команды, будут что-то делать продолжать. Но мне кажется, что 2023 год – последний год медиафутбола», – сказал Маврин.