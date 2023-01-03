Егоров о переходе Костенюк в сборную Швейцарии: «А уроженец Симферополя Карякин нигде выступать не может. Он поддержал так называемую СВО»

Дмитрий Егоров отреагировал на решение российской шахматистки Александры Костенюк выступать за Швейцарию.

О переходе 12-й чемпионки мира по шахматам было объявлено сегодня Федерацией шахмат Швейцарии.

« – чемпионка всего по шахматам – будет выступать за Швейцарию.

Родилась в Перми, училась в Москве, три года назад вышла за швейцарца, развелась. Гражданство осталось.

Под русским флагом выступать нельзя. Будет под швейцарским. Костенюк много раз выставляла фото ‘мира’ и в последнее время не делала посты на русском.

Она могла выступать под нейтральным флагом, но, думаю, это осознанное решение.

Уроженец же Симферополя, проживший 7 лет в Краматорске Сергей Карякин, нигде выступать не может. Он поддержал так называемую СВО», – написал президент медиафутбольного клуба « ».