Егоров о переходе Костенюк в сборную Швейцарии: «А уроженец Симферополя Карякин нигде выступать не может. Он поддержал так называемую СВО»
Дмитрий Егоров отреагировал на решение российской шахматистки Александры Костенюк выступать за Швейцарию.
О переходе 12-й чемпионки мира по шахматам было объявлено сегодня Федерацией шахмат Швейцарии.
«Александра Костенюк – чемпионка всего по шахматам – будет выступать за Швейцарию.
Родилась в Перми, училась в Москве, три года назад вышла за швейцарца, развелась. Гражданство осталось.
Под русским флагом выступать нельзя. Будет под швейцарским. Костенюк много раз выставляла фото ‘мира’ и в последнее время не делала посты на русском.
Она могла выступать под нейтральным флагом, но, думаю, это осознанное решение.
Уроженец же Симферополя, проживший 7 лет в Краматорске Сергей Карякин, нигде выступать не может. Он поддержал так называемую СВО», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Уровень журналистики - Егоров.
В 2007 году Александра родила, будучи уже 5 лет замужем за швейцарским гражданином, но у него "три года назад вышла за швейцарца" ))
Вот Трегубов удивился, что жена 3 года назад опять замуж за иностранца вышла ))