Егоров о переходе Костенюк в сборную Швейцарии: «А уроженец Симферополя Карякин нигде выступать не может. Он поддержал так называемую СВО»

Теги Александра Костенюк Сергей Карякин Политика натурализация Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на решение российской шахматистки Александры Костенюк выступать за Швейцарию.

О переходе 12-й чемпионки мира по шахматам было объявлено сегодня Федерацией шахмат Швейцарии.

«Александра Костенюк – чемпионка всего по шахматам – будет выступать за Швейцарию. 

Родилась в Перми, училась в Москве, три года назад вышла за швейцарца, развелась. Гражданство осталось.

Под русским флагом выступать нельзя. Будет под швейцарским. Костенюк много раз выставляла фото ‘мира’ и в последнее время не делала посты на русском. 

Она могла выступать под нейтральным флагом, но, думаю, это осознанное решение.

Уроженец же Симферополя, проживший 7 лет в Краматорске Сергей Карякин, нигде выступать не может. Он поддержал так называемую СВО», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

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6 комментариев

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Злобный Конь
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Ну что тут сказать.. Пусть Карякин тоже выйдкт замуж за швейцарца, ублажать мужчину он умеет,что видно по его подобострастной поддержке П. Потом разведётся.
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Alex Titov
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Александре уважение и удачи
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Iuasamotu
Люди, которые поддерживают убийство других людей и не должны нигде участвовать и даже появляться. А Костенюк имеет право заниматься своим любимым делом, шахматами, потому что она не желает людям зла.
Так ты поддерживаешь 🐷, что тогда тут забыл?
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Iuasamotu
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Люди, которые поддерживают убийство других людей и не должны нигде участвовать и даже появляться. А Костенюк имеет право заниматься своим любимым делом, шахматами, потому что она не желает людям зла.
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pavasaris
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Ответ IrbIS
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Нет, я, конечно, тоже желаю ей всего самого лучшего, но вот такая манера выступать от лица "всех адекватных" немного подбешивает, извини.
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encaro_one
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@ Родилась в Перми, училась в Москве, три года назад вышла за швейцарца, развелась. Гражданство осталось.

Уровень журналистики - Егоров.
В 2007 году Александра родила, будучи уже 5 лет замужем за швейцарским гражданином, но у него "три года назад вышла за швейцарца" ))

Вот Трегубов удивился, что жена 3 года назад опять замуж за иностранца вышла ))
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IrbIS
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