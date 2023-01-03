Журова о переходе Костенюк в сборную Швейцарии: «Это бегство, ведь у нее была возможность выступать под флагом ФИДЕ»

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала бегством переход российской шахматистки Александры Костенюк в сборную Швейцарии.

Ранее Федерация шахмат Швейцарии сообщила, что Костенюк, которая является 12-й чемпионкой мира, будет выступать под флагом этой страны с 1 января 2024 года.

– Комментировать это сложно. Одно дело, когда наши спортсмены из‑за высокой конкуренции уходили, и это я всегда могу понять.

А это бегство, ведь у нее была возможность выступать под флагом международной федерации (ФИДЕ). Так что это побег.

– Если ситуация не изменится, будет много таких случаев?

– Не уверена. К тому же в шахматах немного другая ситуация, это не олимпийский вид. Давайте честно говорить – они в этом плане сами по себе. Коммерческие турниры, вторые паспорта.

У них система другая, чем в коньках и лыжах. Меньше государственного финансирования, оно там по минимуму, за исключением детско‑юношеского спорта. Там с этим все в порядке, – сказала Журова.

12-я чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию