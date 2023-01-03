Журова о переходе Костенюк в сборную Швейцарии: «Это бегство, ведь у нее была возможность выступать под флагом ФИДЕ»

Теги Александра Костенюк Светлана Журова Государственная дума сборная России жен Политика натурализация Матч ТВ Шахматы

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала бегством переход российской шахматистки Александры Костенюк в сборную Швейцарии.

Ранее Федерация шахмат Швейцарии сообщила, что Костенюк, которая является 12-й чемпионкой мира, будет выступать под флагом этой страны с 1 января 2024 года.

– Комментировать это сложно. Одно дело, когда наши спортсмены из‑за высокой конкуренции уходили, и это я всегда могу понять.

А это бегство, ведь у нее была возможность выступать под флагом международной федерации (ФИДЕ). Так что это побег.

– Если ситуация не изменится, будет много таких случаев?

– Не уверена. К тому же в шахматах немного другая ситуация, это не олимпийский вид. Давайте честно говорить – они в этом плане сами по себе. Коммерческие турниры, вторые паспорта.

У них система другая, чем в коньках и лыжах. Меньше государственного финансирования, оно там по минимуму, за исключением детско‑юношеского спорта. Там с этим все в порядке, – сказала Журова.

12-я чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию

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11 комментариев

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Ashot Kafka
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В чем побег, если у Костенюк есть второе гражданство, которое она честно вполне получила, в отличие от тех же российских депутатов? Ну или в отличие от того же Карякина, которому по связам российский паспорт давали
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CAB4yK
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Насколько я понимаю, Костенюк ещё с весны ушла из российской федерации. По крайней мере, на сайте ФИДЕ у неё (а ещё у Свидлера, Андрейкина и многих других) в «Federation» указана FIDE (https://ratings.fide.com/profile/4128125), а не Russia, как у Лагно, например (https://ratings.fide.com/profile/14109336) или Непомнящего.

Забавно, что только сейчас спохватились.
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Зубы Дзюбы
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Пусть официально опубликуют вторые гражданства этих всех журовых, а так же где учатся и живут их дети.

Сколько интересного откроется
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шампион
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Костенюк могла еще десять лет назад сделать "побег", но не делала. Потому что не хотела. Потому что хотела выступать за свою страну.
Пока всякие журовы не довели ее до такого выбора.
Теперь у нас нет шахматистки, зато остается бывшая конькобежка.
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Ярик01
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Александра 20 лет гражданка Швейцарии, какое нафиг бегство. Зачем нужно выступать под белой тряпкой, терять доход от спонсоров, если есть флаг своей страны.
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Илья Савчук
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У половины госдумы дети, жены и родители раскиданы по европе и сша, но предатели конечно спортсмены.
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chesser76
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может и фамилию сменить на Корчную ? )))
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Veld
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p.s познакомился с Александрой как с ведущей программ по шахматам и остался совершенно очарован. и ею и шахматами :)
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Deportivo_1906
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Ответ Bartez1986
Журова, если ситуация заставит, сама сбежит при первой же возможности
Если успеет
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Bartez1986
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Журова, если ситуация заставит, сама сбежит при первой же возможности
+10
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mikhuil
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Дети депутатов где учились и живут, собственно твои? Это не бегство???
+12
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