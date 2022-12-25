«Уверен, что Сослана Маратовича не будет не только в «Броуках», но также в «Амкале» и 2D». Егоров о Сослане Гатагове

Теги Сослан Гатагов Амкал 2Drots Дмитрий Егоров БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о будущем Сослана Гатагова в медиафутболе.

«Уверен, что Сослана Маратовича не будет не только в «Броуках», но также в «Амкале» и 2D.

Позиция что Германа, что Жеки с Некитом такая: «Играть или тренировать «Амкале» и 2D – это привилегия, а не место работы», – написал руководитель «БроукБойз».

Ранее «БроукБойз» сообщали о заинтересованности к Гатагову.

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