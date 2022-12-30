Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков высказался о смерти Пеле.

«Не знаю как у вас, а у меня понимание того, что рак – это такая вещь, которая может перечеркнуть вообще все, напоминает мне о том, как важна жизнь и как важно ее ценить.

Именно в такие моменты понимаешь, что все мелкие ссоры и склоки, все небольшие проблемы – чепуха. Все можно решить, а вот рак порой непобедим.

Покойся с миром, Легенда», – написал Спиряков.

Накануне из жизни ушел трехкратный чемпион мира Пеле, ему было 82 года.

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Пеле умер. Он очень сильно болел