Спиряков о смерти Пеле: «Все мелкие ссоры и склоки, небольшие проблемы – чепуха. Все можно решить, а вот рак порой непобедим»

Теги Пеле Амкал Евгений Спиряков Медиафутбол

Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков высказался о смерти Пеле.

«Не знаю как у вас, а у меня понимание того, что рак – это такая вещь, которая может перечеркнуть вообще все, напоминает мне о том, как важна жизнь и как важно ее ценить.

Именно в такие моменты понимаешь, что все мелкие ссоры и склоки, все небольшие проблемы – чепуха. Все можно решить, а вот рак порой непобедим.

Покойся с миром, Легенда», – написал Спиряков.

Накануне из жизни ушел трехкратный чемпион мира Пеле, ему было 82 года. 

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Пеле умер. Он очень сильно болел

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1 комментарий

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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Сколько бы денег у тебя не было бы, самое главное в жизни ты на них купить не можешь, здоровье в том числе
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