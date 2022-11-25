Будаков о номинантах на приз вратарю года: «Не понимаю, где Федос? Он просто обязан быть»

Вратарь «Бей Беги» Александр Будаков прокомментировал непопадание голкипера «Амкала» Федора Маслова в число номинантов на приз лучшему вратарю года в медиафутболе.

«Я, если честно, вообще не пойму – где Федос? Это же медиафутбол, да? Это человек, у которого лучшая развлекательная передача среди всего медиаконтента, поэтому вообще не понятно.

Если оценивать именно медиавратарей, Федос просто обязан быть. Да и к тому же Федос – очень сильный вратарь.

Мы вчера с ним бились у Женьки Спирякова на канале. Вратарская битва у нас была. Посмотрите, насколько он силен. Человек не может так просто 10:0 обыгрывать вратаря Премьер-лиги. Это как бы не случайно

Поэтому вообще не понимаю, где Федос? Он просто обязан быть. Для меня непонятно, почему его не номинировали», – сказал Будаков телеграм-каналу Radio Media.