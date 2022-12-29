Сибскана о Пеле: «Настоящая легенда, R.I.P. Теперь начнется дележка бабла в разных сферах»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался об уходе из жизни Пеле.

«Пеле умер. Настоящая легенда. R.I.P.

Теперь по классике начнется дележка бабла в разных сферах. В FIFA, например, карточки начнут дорожать. Какие-нибудь родственники постараются отжать права на использование образа в играх. Раздел наследства тоже часто бывает тем еще весельем. В общем не для всех смерть это горе», – написал Сибскана.