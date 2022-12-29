Сибскана о Пеле: «Настоящая легенда, R.I.P. Теперь начнется дележка бабла в разных сферах»

Теги Пеле Амкал Андрей Сибскана Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался об уходе из жизни Пеле.

«Пеле умер. Настоящая легенда. R.I.P.

Теперь по классике начнется дележка бабла в разных сферах. В FIFA, например, карточки начнут дорожать. Какие-нибудь родственники постараются отжать права на использование образа в играх. Раздел наследства тоже часто бывает тем еще весельем. В общем не для всех смерть это горе», – написал Сибскана.

7 комментариев

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Pavel Shumov
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Сам то себе не противоречь, дядя. В 17 году сам же и разоблачал

https://youtu.be/OUINHUUmtCY
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Bashibuzuck
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Боже, что за дичь он несет🤦‍♂️
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Михаил Блинов
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Да это трагедия и глобальная и при этом в его словах есть частичка правды, увы(((
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Mind Power
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Омг, пожалуйста выносите такие новости в какую-нибудь отдельную ветку для умолишённых. Зачем постить мнение недофутболиста о легенде планетарного масштаба?? С таким же успехом могли бы и у меня спросить...
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Vladis2009
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Зачем постить мнение о недофутболистов такая трагедия случилась
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Fear
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зачем постить это недоразумение которое пытается сделать себе имя на трагедии?
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Фут.Боль
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###ак!
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