Станос: «Прокоп должен быть персоной года. Пришел в медиафутбол и попал в профессиональный, через труд и упорство»

Президент ФК «Деньги» Станос назвал персоной года в медиафутболе.

«Как я говорил ранее, отписался от всех пабликов почти и вообще выпал с медиа терок.

Тут скинули, что сейчас все просят голосовать за кого-то и покупают пиджаки, чтобы завтра получить премии года. Я могу раскрыть чуть, за кого были мои голоса, в основном рандомно.

Так как первый сезон я пропустил, не все заслуги номинантов знаю. Но в одном я четко уверен. Персоной года должен быть Прокоп. Это именно то, как должен выглядеть статус «медиафутболист».

И, кстати, Прокоп – единственный случай, где фишка медиафутбола сработала именно так, как должна. Пришел в медиафутбол и попал в профессиональный, через труд и упорство.

А не от обратного: пришел в профессиональный футбол, ничего не вышло, пришел в медиафутбол за премками.

Так что именно Прокопу нужно все награды отгрузить. Вне зависимости от номинаций», – написал Станос в своем телеграм-канале.

Winline Media Football Awards: Медиалига и Sports.ru подводят итоги голосования