Станос: «Сезон для нас окончился, всем огромное спасибо за работу. Я очень устал от соревнования и возвращаюсь к съемкам нашего сериала»

Президент «Денег» Станислав Малиев подвел итоги 2-го сезона Winline Медиалиги.

«Сезон для нас окончился на 1/2 финала Медиалиги. В первую очередь, спасибо Николаю (Президент МФЛ Николай Осипов – прим. Sports.ru), за организацию подобной движухи в медиафутболе. Герману (Основатель «Амкала» Герман Эль Класико – прим. Sports.ru), за то, что дал толчок в свое время для создания комьюнити. Моей команде за самоотдачу в каждом матче. Михалычу (Главный тренер «Денег» Андрей Макаров – прим. Sports.ru), который отработал сезон, взял команду, не зная 90% состава, и довел ее до полуфинала.

Руководящему составу хочу сказать спасибо, чья работа остается за кадром, на которых я срывался по ходу сезона чаще, чем на других. Наш админ ресурс, много работы проделали для команды. Нашему доктору, который лечил травмы игроков. Нашим болельщикам, которых к концу сезона стало заметно больше. Ну и конечно, нашему генеральному спонсору БК «Леон». Всем огромное спасибо за работу в этом сезоне.

Лично я очень устал от соревнования за сезон и сейчас смогу вернуться к работе, которая меньше нерв требует и от которой получаю удовольствие в процессе, продолжение съемок сериала. Через несколько дней будет собрание с подведением итогов с командой. Там разберем, что нужно исправить в будущем, чтоб улучшить все наши результаты.

Касаемо состава тоже есть вопросы. Имея более 50-ти человек в штате, мы все равно на 1/2 финала МФЛ вышли с кучей травм. Будем решать вместе на днях. Кто останется в команде и кого отпустим, пока не могу сказать. Уходим на отдых на пару дней», – написал Стас в своем телеграм-канале Stanos.

В полуфинале Медиалиги «Деньги» уступили 2Drots (0:2) и вылетели с турнира.