Венгер о расширении ЧМ: «Будет на 16 хороших команд больше. Страны будут стремиться к развитию, получив шанс представлять себя на мировой арене»

объяснил расширение чемпионата мира до 48 участников с ЧМ-2026.

«Это означает, что теперь будут отобраны еще 16 хороших команд.

Например, Африку будут представлять на пять сборных больше, добавятся еще три европейские команды. На чемпионатах мира не представлено даже 25% планеты – точнее, всего 22%.

[Расширив турнир до 48 участников], мы дадим сборным больше возможностей и будем развивать футбол в этих странах. Мы смотрим на весь мир, и во многих из 225 стран мира наблюдается дефицит образования.

Я убежден, что если у стран будет больше шансов представить себя на мировой арене, они будут делать больше для своего развития», – сказал глава отдела глобального развития .

Варианты формата ЧМ-2026 – 2 группы по 24 команды, 16 групп по 3 команды и 12 групп по 4 команды. Выберут в 2023-м

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