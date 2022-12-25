«БроукБойз» объявили отбор в команду

ФК «БроукБойз» объявил о проведении отбора в команду.

«В начале января мы проведем отбор футболистов. Лучшие поедут с нами в Казахстан играть против 2Drots на «Астане Арене».

1. Мы ищем тех, кто будет удивлять всю медиалигу и на поле, и на конференциях.

2. Тех, для кого «Броуки» и медиафутбол – не просто экстра-работа, а страсть и желание доказать всем, что проф. яма русского футбола потеряла классного игрока и персонажа.

3. Тех, кто чувствует себя Броуком и кто готов стать фронтменом нового проекта 2023 года», – сообщает телеграм-канал клуба.