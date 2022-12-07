Кузнецов выиграл голосование болельщиков в номинации «Тренер года»

На Sports.ru завершилось голосование Winline Media Football Awards.

По итогам года будут вручены индивидуальные награды сразу в нескольких номинациях.

Голосование на приз лучшему тренеру года выиграл Дмитрий Кузнецов (56% голосов)

На втором месте – Денис Зубко (33% голосов) и третий – Антон Соснин (6% голосов).

На приз претендовали: Дмитрий Кузнецов (2Drots), Денис Зубко («Амкал» / Watch TV), Арам Айрапетян (Reality), Антон Соснин («БроукБойз»), Сослан Гатагов («На Спорте»).

8 декабря пройдет церемония вручения премии. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Подробные итоги голосования можно найти здесь.