Кузнецов выиграл голосование болельщиков в номинации «Тренер года»
На Sports.ru завершилось голосование Winline Media Football Awards.
По итогам года будут вручены индивидуальные награды сразу в нескольких номинациях.
Голосование на приз лучшему тренеру года выиграл Дмитрий Кузнецов (56% голосов)
На втором месте – Денис Зубко (33% голосов) и третий – Антон Соснин (6% голосов).
На приз претендовали: Дмитрий Кузнецов (2Drots), Денис Зубко («Амкал» / Watch TV), Арам Айрапетян (Reality), Антон Соснин («БроукБойз»), Сослан Гатагов («На Спорте»).
8 декабря пройдет церемония вручения премии. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.
Подробные итоги голосования можно найти здесь.
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