Кузнецов выиграл голосование болельщиков в номинации «Тренер года»

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На Sports.ru завершилось голосование Winline Media Football Awards.

По итогам года будут вручены индивидуальные награды сразу в нескольких номинациях.

Голосование на приз лучшему тренеру года выиграл Дмитрий Кузнецов (56% голосов)

На втором месте – Денис Зубко (33% голосов) и третий – Антон Соснин (6% голосов).

На приз претендовали: Дмитрий Кузнецов (2Drots), Денис Зубко («Амкал» / Watch TV), Арам Айрапетян (Reality), Антон Соснин («БроукБойз»), Сослан Гатагов («На Спорте»).

8 декабря пройдет церемония вручения премии. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

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