Goody: «Градиленко посмотрел на меня: «#####, какие Джарахов и Паша Техник?! Дай мне делать результат»

Goody рассказал, как тренер отреагировал на включение в состав Эльдара Джарахова и Паши Техника.

– В последней игре ваш коуч [Дмитрий Градиленко] вел себя вообще не медийно. А как настоящий тренер, которому нужен результат.

– Потому что у тренера изначально была задача выйти из группы. Я ему не говорил, что там будут играть Паша Техник и Эльдар Джарахов.

У него такие глаза были: #####, какой Техник, какой Джарахов?! Что ты делаешь, Goody, дай мне делать результат, ты же сказал, что нужно выйти из группы.

Я ему объяснял, что это медиафутбол, тут должны играть звезды, нужны всякие перфомансы.

Дмитрий Витальевич очень хотел выиграть, это было видно. И он выиграл, вышел из группы, красавчик. Выполнил задачу, хотя казалось, что выход из группы невозможен, – сказал босс «Козлов».

Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья