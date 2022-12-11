Николай Осипов: «В третьем сезоне МФЛ не заслужили быть те, кто хочет нарушить единое комьюнити и братство»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, какие команды не примут участие в третьем сезоне.

– Какие команды не заслужили место в третьем сезоне МФЛ?

– Знаешь, я думаю это не секрет, можно открыть мои слова после первого сезона, где я сильно благодарил команды и комьюнити за то, что это превратилось в одно большое единое братство.

Мне кажется, в третьем сезоне не заслужили быть те, кто это братство хочет нарушить, кто это братство хочет поделить.

Впереди большой марафон межсезонья. Мы будем выбирать, мы будем решать. Те, кто не хотят быть с нами вместе, с нами и не будут, – сказал Осипов.