Соболев о 3-м сезоне МФЛ: «Нас уже пригласили. Я везде об этом говорю, чтобы Николай там ничего не придумал»

Президент «Бей Беги» и форвард московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал участие его команды в третьем сезоне Winline Медиалиги.

– Нас уже пригласили в 3-й сезон МФЛ. Я везде об этом говорю, чтобы Николай там ничего не придумал. Просто мы будем подстраиваться под те реалии, которые будут – естественно, будем усиляться, брать больше профессионалов. Раз уже пошла такая игра, что играем в профессиональный футбол – будем усиляться.

– Как ты думаешь, как можно уследить, чтобы все были в равных условиях, если ты не президент лиги?

– Я считаю, что заявки надо выкладывать в общий доступ и писать: кто профессионал, а кто нет. Чтобы хотя бы люди видели, кто есть кто, – сказал Соболев.