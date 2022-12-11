Некит о выездных шоу-матчах для 2Drots: «Это должно быть интересное предложение»

Некит 2Drots прокомментировал предложение делать выездные шоу-матчи как у «Амкала».

– Вы не хотите делать выезды как «Амкал»?

– Смотри, это должно быть интересное предложение. Это мы должны договориться, потому что нас много куда звали, честно. Команды не топ-5 РПЛ, а чуть подальше. Просто так... надо договариваться. Нам должно быть это взаимовыгодно.

Играть против мужиков-сотрудников – такое неинтересно. Я думаю, мы в любом случае до каждого города доберемся, просто это должен быть действительно интересный матч для зрителей, чтобы не только подарить ему радость от того, что он нас увидел, а еще подарить городу футбольный праздник.