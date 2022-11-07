Гуди отдал 100 тысяч Багдасару за автогол

Президент GOATS Goody передал 100 тысяч рублей защитнику Fight Nights Эдуарду Багдасарову за гол в свои ворота в матче 8-го тура Winline Медиалиги против «Козлов» (2:1).

«Супер важный матч за выход в плей-офф. Играют «Козлы» против Fight Nights. Первый тайм мы ведем 1:0. Я подхожу в перерыве к Багдасару и говорю: «Брат, дай в свои! С меня сотка». Он ответил, что таким не занимается.

И во втором он дает в свои такой ##### красивый гол. Брат, респект. Меня за язык никто не тянул. Держи, – сказал Goody в телеграм-канале Winline Media Football League.

Напомним, президент Fight Nights Камил Гаджиев и президент GOATS Goody заключили пари на 500 тысяч рублей.