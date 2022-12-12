Белка – Давыдову: «Я с кайфом посидел и приехал с очередной медалью МФЛ, а ты увез только похмелье»

Теги Сергей Сергеевич Давыдов 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Белка Медиафутбол

Голкипер 2Drots Белка прокомментировал слова нападающего «БроукБойз» Сергея Давыдова.

«Ну, вот, Сережа, можешь же, когда хочешь. Ну, по факту в первом сезоне о тебе только и говорили, во втором – куда-то пропал. Оставляю мнение при себе.

Я с кайфом посидел и приехал с очередной медалью МФЛ. Ты тоже доехал до Краснодара, получил отличные эмоции и увез похмелье🤣.

Кто зачем ехал, тот то и увез🥇🍻», – написал Белка.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные