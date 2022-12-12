Белка – Давыдову: «Я с кайфом посидел и приехал с очередной медалью МФЛ, а ты увез только похмелье»

Голкипер 2Drots Белка прокомментировал слова нападающего Сергея Давыдова.

«Ну, вот, Сережа, можешь же, когда хочешь. Ну, по факту в первом сезоне о тебе только и говорили, во втором – куда-то пропал. Оставляю мнение при себе.

Я с кайфом посидел и приехал с очередной медалью МФЛ. Ты тоже доехал до Краснодара, получил отличные эмоции и увез похмелье🤣.

Кто зачем ехал, тот то и увез🥇🍻», – написал Белка.