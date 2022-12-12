«Щенок, ты ### сиди жопу три на лавке и смотри, как люди в футбол играют». Давыдов ответил Белке
Нападающий «БроукБойз» Сергей Давыдов прокомментировал слова вратаря 2Drots Белки.
Он назвал Давыда главным разочарованием в медиафутболе.
«Зашел в телегу к «Крысеве» полюбопытничать. Белка, куда ты там рассказываешь? Ты че вообще?
Слышь, щенок, ты ### сиди свою жопу три на лавке и смотри, как люди в футбол играют, смешной #####.
А то сидишь там и с вертолета все смотришь», – сказал Давыдов.
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