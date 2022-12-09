«В 2023 году продолжим идти своей дорогой – с такими коллегами кашу не сварить». Некит о будущем 2Drots

Президент 2Drots Некит прокомментировал будущее клуба и планы на 2023 год.

– В 2023 году мы продолжим идти своей дорогой. Нас везде зовут, без нас любой турнир – не то. У нас есть возможность выбирать, где играть – где будет #####. С такими коллегами кашу не сварить, здесь люди необъективные, поэтому будем идти своей дорогой.

– Будете в МФЛ-3?

– Думаю, мы будем в МФЛ-3, скорее всего, если договоримся с Колей. Нам нужно сесть за стол переговоров, договариваться об условиях, мы не за «ха-ха» участвуем.

– Сколько в этом году на зарплаты игрокам ушло?

–Точно больше 7 миллионов, потому что в конце много было и двойных премок, плюс другие города и так далее, – сказал Некит.