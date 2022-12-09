Кутуз: «Если по номинациям «Лучший гол» и «Лучший нападающий» было предсказуемо, то «Игрок года» – это достойно и приятно»

Теги «Гудай» Денис Гудаев 2Drots «Кутуз» Сергей Кутузов Алекс Стиль «Манна» Станислав Манаев Дмитрий Сычев Медиафутбол

Форвард 2Drots Кутуз, обладатель приза «Лучшему игроку года», рассказал свои ощущения после награждения. 

«Сегодня проснулся с прекрасными новостями. Не удалось из-за часового пояса посмотреть церемонию награждения. Если по номинациям «Лучший гол» и «Лучший нападающий» было предсказуемо, то «Игрок года» получить очень, я считаю, достойно и приятно.

Я переживал, признаюсь, и очень рад, что удалось забрать данную награду. Что я могу сказать – достойных было много. Стиль за Basement вытащил их в финал и за нас отлично себя проявил во втором сезоне.

Так же хочется отметить Сыча, который к сожалению не был номинирован (на самом деле был – прим. Sports.ru) – он один из кудесников двух сезонов. Ни одного привоза, чуваки, множество сэйвов, поэтому я уверен, что он тоже заслуживает.

Надеюсь, что Эд не устал подниматься на сцену, забирать за меня статуэтку. Братик, только попробуй на Авито их выложить, я тебя просто найду и убью тогда. 

Также все-таки очень обидно, что Гуде ничего не дали. Я думаю, все согласятся, что лучший защитник на протяжении этого года был именно он. Стас Манна, 100% – лучший полузащитник этого сезона.

Но я все понимаю. Невозможно дать все награды одной команде. Это тоже, наверное, неправильно. Пацаны, не расстраивайтесь, для нас вы всегда будете лучшими, номер 1. Наоборот вам дополнительный стимул, в 3-м сезоне доказать, что сейчас люди ошиблись», – сказал Кутуз.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные