Кутуз: «Если по номинациям «Лучший гол» и «Лучший нападающий» было предсказуемо, то «Игрок года» – это достойно и приятно»

Форвард 2Drots Кутуз, обладатель приза «Лучшему игроку года», рассказал свои ощущения после награждения.

«Сегодня проснулся с прекрасными новостями. Не удалось из-за часового пояса посмотреть церемонию награждения. Если по номинациям «Лучший гол» и «Лучший нападающий» было предсказуемо, то «Игрок года» получить очень, я считаю, достойно и приятно.

Я переживал, признаюсь, и очень рад, что удалось забрать данную награду. Что я могу сказать – достойных было много. Стиль за Basement вытащил их в финал и за нас отлично себя проявил во втором сезоне.

Так же хочется отметить Сыча, который к сожалению не был номинирован (на самом деле был – прим. Sports.ru) – он один из кудесников двух сезонов. Ни одного привоза, чуваки, множество сэйвов, поэтому я уверен, что он тоже заслуживает.

Надеюсь, что Эд не устал подниматься на сцену, забирать за меня статуэтку. Братик, только попробуй на Авито их выложить, я тебя просто найду и убью тогда.

Также все-таки очень обидно, что Гуде ничего не дали. Я думаю, все согласятся, что лучший защитник на протяжении этого года был именно он. Стас Манна, 100% – лучший полузащитник этого сезона.

Но я все понимаю. Невозможно дать все награды одной команде. Это тоже, наверное, неправильно. Пацаны, не расстраивайтесь, для нас вы всегда будете лучшими, номер 1. Наоборот вам дополнительный стимул, в 3-м сезоне доказать, что сейчас люди ошиблись», – сказал Кутуз.