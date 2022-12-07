«Прокоп – яркая личность, но Эд – выше всякий похвал». Некит 2Drots о премии «Полузащитник Года»

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Президент 2Drots Некит прокомментировал итоги голосования на звание «Полузащитник Года» Winline Media Football Awards.

«Миша, безусловно, яркая личность. Но на МКС – ничего особенного не показал, на МФЛ – я даже не помню, принимал он участие или сразу ехал в «Ботев». Единственное, что было действительно яркое для него – Кубок России.

Для меня Эд – выше всякий похвал, он выполнял огромный объем работы и обладает лидерскими качествами – для меня он номер один.

На второе место я поставлю Манну и соглашусь с вами – Женек в первом сезоне поставил его в матче с «Матч ТВ» – с того момента связка Манна-Эд начала валтузить центр поля. С переходом на трех полузащитников он еще больше раскрылся.

Поставил бы Стиля на третье место. Но Алекс как будто в этом году играл больше на команду – раньше он забирал много индивидуальных наград – в этом году он отрабатывал везде, максимально играл на команду. Мое мнение – без него мы бы не защитили титул», – заявил Некит в своем телеграм-канале 13Kai.

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